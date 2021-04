Sassuolo, Carnevali: «Super League? I club italiani ci hanno tradito» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni. Super League – «La posizione di De Zerbi è giusta. Ha espresso lo stesso pensiero di società e calciatori, però ci vuole buonsenso e aspettare l’evolversi della situazione. Ci siamo sentiti traditi dalle società italiane, ma sapevamo che questo progetto non sarebbe andato avanti facilmente. La meritocrazia va messo al primo posto, e non dimentichiamo i tifosi. Facciamo calcio per loro. I problemi sono tanti, ma alcuni si possono Superare se tutti i club lavorano per lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.– «La posizione di De Zerbi è giusta. Ha espresso lo stesso pensiero di società e calciatori, però ci vuole buonsenso e aspettare l’evolversi della situazione. Ci siamo sentiti traditi dalle società italiane, ma sapevamo che questo progetto non sarebbe andato avanti facilmente. La meritocrazia va messo al primo posto, e non dimentichiamo i tifosi. Facciamo calcio per loro. I problemi sono tanti, ma alcuni si possonoare se tutti ilavorano per lo ...

