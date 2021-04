(Di mercoledì 21 aprile 2021), giornalista sportiva spagnola, ha da poco divorziato da Iker, ex portiere del Real Madrid, ma forse nella sua vita è già entrato un altro. Secondo quanto si legge su '...

Advertising

sportli26181512 : Sara Carbonero, dopo Casillas un uomo d'affari? Ecco chi è: La giornalista spagnola, da poco divorziata dall'ex por… - celebs_of_world : #saracarbonero SARA CARBONERO in Hola Magazine March 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Carbonero

Corriere dello Sport.it

, giornalista sportiva spagnola, ha da poco divorziato da Iker Casillas , ex portiere del Real Madrid, ma forse nella sua vita è già entrato un altro uomo. Secondo quanto si legge su '...A marzo era stato lo stesso Iker Casillas a mettere fine alle illazioni della stampa, confermando via Instagram che lui e la mogliesi erano separati dopo dodici anni d'amore e cinque di matrimonio. E oggi il giornale spagnolo Sport rivela che l'ex portiere del Real Madrid e la giornalista hanno finalizzato il loro ...I due hanno messo fine alla loro storia dopo 12 anni insieme e due bambini: avevano fatto sognare ai Mondiali 2010 con un bacio in diretta ...Davanti al tribunale di Pozuelo de Alarcon l'ex portiere del Real Madrid e la giornalista hanno finalizzato lo scioglimento del matrimonio durato cinque anni. I ragazzi vivranno con la madre nella cas ...