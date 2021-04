Sanzioni per Juventus, Milan e Inter, Gravina prende posizione: non ci aspettavamo altro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tentato golpe al calcio europeo e quindi anche quello italiano finirà con un nulla di fatto. Il presidente FIGC Gabriele Gravina non ha intenzione di muovere un solo dito contro le tre società italiane che volevano coltivarsi il proprio orticello esclusivo con la Superlega. Nel corso delle iniziative di Roma in vista di Euro 2020 si è parlato di Superlega e Gravina ha detto: “Il prossimo step è legato a una precisazione di alcuni passaggi regolamentari legati alla conoscenza. Il mondo dello sport è dei valori e delle regole. Il mondo dello sport ha una piramide, riconosce il Cio, Uefa e Fifa, il Coni, le Federazioni, le Leghe e poi le società. La piramide ha un collante che si chiama “regole” e queste vanno rispettate. Non si può pensare di stare nel calcio e non accettarle: o sia sta dentro o si sta fuori“. Superlega: cosa farà la Figc? Gabriele ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tentato golpe al calcio europeo e quindi anche quello italiano finirà con un nulla di fatto. Il presidente FIGC Gabrielenon ha intenzione di muovere un solo dito contro le tre società italiane che volevano coltivarsi il proprio orticello esclusivo con la Superlega. Nel corso delle iniziative di Roma in vista di Euro 2020 si è parlato di Superlega eha detto: “Il prossimo step è legato a una precisazione di alcuni passaggi regolamentari legati alla conoscenza. Il mondo dello sport è dei valori e delle regole. Il mondo dello sport ha una piramide, riconosce il Cio, Uefa e Fifa, il Coni, le Federazioni, le Leghe e poi le società. La piramide ha un collante che si chiama “regole” e queste vanno rispettate. Non si può pensare di stare nel calcio e non accettarle: o sia sta dentro o si sta fuori“. Superlega: cosa farà la Figc? Gabriele ...

Advertising

GoalItalia : Cairo chiede sanzioni per Juve, Inter e Milan ?? - FMCastaldo : Nonostante l'indecente astensione di #fdi, il #Senato dice sì alla cittadinanza italiana per Patrick #Zaki. Ora ser… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Superlega, #Gravina parla delle possibili sanzioni per le squadre italiane coinvolte - MAXITALY_69 : @FabrizioRoncone @lucfontana @Corriere @andagn @juventusfc @lapoelkann_ Il signor Fabrizio Roncone evidentemente ha… - LeoWolf1992 : RT @calciomercatoit: ?? #Superlega, #Gravina parla delle possibili sanzioni per le squadre italiane coinvolte -