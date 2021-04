San Marco dei Cavoti, trasporto illecito di rifiuti: denunciate due persone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà un 37enne ed un 25enne del beneventano per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi. Nello svolgimento di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato, lungo la Statale “Fortorina”, nel tratto ricadente nel Comune di San Marco dei Cavoti, un autocarro condotto dal 37enne, con a bordo il 25enne, rinvenendo 15 batterie per autotrazione esauste, occultate all’interno del vano posteriore del veicolo e trasportate in violazione delle normative ambientali. Nella circostanza i militari hanno anche sanzionato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà un 37enne ed un 25enne del beneventano perdispeciali pericolosi. Nello svolgimento di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato, lungo la Statale “Fortorina”, nel tratto ricadente nel Comune di Sandei, un autocarro condotto dal 37enne, con a bordo il 25enne, rinvenendo 15 batterie per autotrazione esauste, occultate all’interno del vano posteriore del veicolo e trasportate in violazione delle normative ambientali. Nella circostanza i militari hanno anche sanzionato ...

