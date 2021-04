Samsung TV Plus accoglierà 166 nuovi canali Rakuten TV in Europa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rakuten TV migliorerà la sua presenza sulle smart TV Samsung più recenti grazie a un accordo tra le due parti che ha previsto l’arrivo di 166 nuovi canali L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 aprile 2021)TV migliorerà la sua presenza sulle smart TVpiù recenti grazie a un accordo tra le due parti che ha previsto l’arrivo di 166L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung TV Plus accoglierà 166 nuovi canali Rakuten TV in Europa - pagomeno : Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono - Universale Supporto Dock per iPhone 12 Mini, 12 PRO Max, 11… - Aless_Digitale : #Curiosità: Vuoi scoprire quali canali sono presenti sul servizio gratuito Samsung Tv Plus? Ecco qui l'elenco con t… - 8BadWolf5 : - gadgetsiglo : Armadura para Samsung Galaxy A50 51 A70 A71 A10 A20 A30 A60 A30 note 20 Ultra 8 9 10 Plus S8 S9 S10 Lite S10e S20… -