Salvini vuol far tardi, papà Draghi lo fulmina: alle 22 a casa (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Il leader delle Lega minaccia ma il premier Draghi non gli dà retta. Salvini sventola la nuova bandiera e chiede di cambiare l’ora di inizio del coprifuoco: non le 22 ma dalle 23. “Io chiederei l’estensione dell’orario per uscire la sera e di riaprire alcune attività economiche: non sono richieste di Salvini ma di tutte le Regioni italiane, di qualsiasi colore politico. Mi auguro che già prima del Cdm si arrivi a una soluzione di buonsenso”. Il segretario della Lega dice di aver scritto a Draghi e ora spera “che vengano accolte queste richieste, perché votare qualcosa che va contro l’utilità comune e il buonsenso non mi va– attacca- non me l’ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non sono convinto”. Alle 17 si riunirà il Consiglio dei ministri per decidere ma, a quanto si apprende, la richiesta di Salvini non passerà, il coprifuoco rimarrà fissato dalle 22 alle 5. A quel punto si vedrà se i ministri della Lega seguiranno l’ordine di Salvini e voteranno no al decreto del loro Governo. Oppure si cercherà una soluzione di compromesso, si potrebbe permettere a chi è stato in un locale fino alle 22, scontrino alla mano in caso di controllo, di poter tornare a casa anche fuori l’orario fissato. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Il leader delle Lega minaccia ma il premier Draghi non gli dà retta. Salvini sventola la nuova bandiera e chiede di cambiare l’ora di inizio del coprifuoco: non le 22 ma dalle 23. “Io chiederei l’estensione dell’orario per uscire la sera e di riaprire alcune attività economiche: non sono richieste di Salvini ma di tutte le Regioni italiane, di qualsiasi colore politico. Mi auguro che già prima del Cdm si arrivi a una soluzione di buonsenso”. Il segretario della Lega dice di aver scritto a Draghi e ora spera “che vengano accolte queste richieste, perché votare qualcosa che va contro l’utilità comune e il buonsenso non mi va– attacca- non me l’ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non sono convinto”. Alle 17 si riunirà il Consiglio dei ministri per decidere ma, a quanto si apprende, la richiesta di Salvini non passerà, il coprifuoco rimarrà fissato dalle 22 alle 5. A quel punto si vedrà se i ministri della Lega seguiranno l’ordine di Salvini e voteranno no al decreto del loro Governo. Oppure si cercherà una soluzione di compromesso, si potrebbe permettere a chi è stato in un locale fino alle 22, scontrino alla mano in caso di controllo, di poter tornare a casa anche fuori l’orario fissato.

Advertising

pinomarte168 : @valy_s @lucabattanta @borghi_claudio @msgelmini @Marcell77640487 Questa è un'emerita cretinata per difendere il pa… - piero_franzino : @matteosalvinimi Molto bene Salvini, lei si fida di Draghi, e salva la poltrona ed eventuali inchieste amministrati… - Mattia_Lz : @borghi_claudio @charliecarla - Cosa avrei fatto al posto di Salvini? Opposizione! - Sì, ma cosa in pratica? - Te l… - Group8g : @eterea_naive Salvini sembra abbia intrapreso la parabola di fini .. secondo me o è un cavallo di Troia che vuol fa… - JolandaBivona : L'ammissione della Germagna del come deve fare l'Italia per uscire dalla spirale della non crescita che però la Ger… -