Salvini scarica Draghi: la Lega si astiene sul decreto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima grossa grana per Mario Draghi. “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni”. Così Matteo Salvini spiega i motivi che hanno spinto la Lega a scaricare il Governo Draghi, evidentemente condizionato dai grillo comunisti. “I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto. Voteremo il prossimo decreto se insieme al piano vaccinale e alla tutela della salute ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima grossa grana per Mario. “Lachiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare unche continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni”. Così Matteospiega i motivi che hanno spinto lare il Governo, evidentemente condizionato dai grillo comunisti. “I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto. Voteremo il prossimose insieme al piano vaccinale e alla tutela della salute ...

