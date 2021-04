Salvini insiste nonostante il parere preoccupato dei virologi | ' Ritardare il coprifuoco? Soluzione di buonsenso'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini insiste

Il Manifesto

'Io chiederei l'estensione dell'orario per uscire la sera e di riaprire alcune attività economiche: non sono richieste dima di tutte le regioni italiane, di qualsiasi colore politico. Mi ...Ma "non è un problema, perché Bologna è scesa in piazza quando è venutoal Paladozza, andrà ... quello dell'ex premier, che "è una cosa legittima che io rivendicherei se fossi in lei "...Il leader della Lega: "Queste non sono richieste mie ma di tutte le regioni italiane. Mi auguro che si arrivi a soluzione prima del cdm" ...Giorgia Meloni sarebbe intenzionata a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, colpevole ai suoi ...