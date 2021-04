Salvini: “Inasprire le pene per chi maltratta gli animali” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Inasprimento delle pene per i vigliacchi e criminali che infliggono maltrattamenti e violenze, lotta contro il randagismo, le zoomafie e tutti i vili reati che causano sofferenza ai nostri compagni di vita a quattro zampe. C’è ancora tanto da fare e anche questa è un’emergenza”. Sono queste le proposte della Lega illustrate sulla sua pagina Facebook dal segretario Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Inasprimento delleper i vigliacchi e criminali che infliggonomenti e violenze, lotta contro il randagismo, le zoomafie e tutti i vili reati che causano sofferenza ai nostri compagni di vita a quattro zampe. C’è ancora tanto da fare e anche questa è un’emergenza”. Sono queste le proposte della Lega illustrate sulla sua pagina Facebook dal segretario Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Salvini: “Inasprire le pene per chi maltratta gli animali” - Agricolae1 : Benessere animale, @LegaSalvini. @matteosalvinimi: Inasprire le pene, aumentare i fondi e fare educazione per vince… - Lavialibera : ??Di tempo ne è passato ma la politica resta immobile. Il centrodestra si indigna per la nomina di @DadoneFabiana al… - nojussoli : @Comune_Bastione Zan chi? Quello che vuole inasprire i decreti sicurezza di Salvini? - docst : #Salvini ha detto giustamente che bisogna inasprire pene xmaltrattamenti e abbandoni degli animali.E nell'ottica di… -