Salvini dopo il Cdm: “Astenuti? Voteremo il prossimo decreto se prevederà il ritorno alla vita e il ritorno al lavoro” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni“. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Cdm, che ha registrato lo strappo del partito sul decreto per le riaperture. “I dati sanitari – sottolinea Salvini – fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare unche continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni“. Lo dice il leader della Lega, Matteo, al termine del Cdm, che ha registrato lo strappo del partito sulper le riaperture. “I dati sanitari – sottolinea– fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

carloscatozza : Da #Salvini Balle e lisciapelo a tutti, ha sempre una parola di conforto tranne per i morti che tanto non voterann… - f4t_ale : @HuffPostItalia PD e M5S hanno gente al governo a cui fotte sega della vita sociale,xchè sono ormai rassegnato alla… - fattoquotidiano : Salvini dopo il Cdm: “Astenuti? Voteremo il prossimo decreto se prevederà il ritorno alla vita e il ritorno al lavo… - BzBroono : @barbarajerkov Se Salvini la finisse di usare Governo e Pandemia per la sua perenne campagna elettorale magari le c… - ultimenotizie : 'Voteremo il prossimo decreto se insieme al piano vaccinale e alla tutela della salute prevederà il ritorno alla vi… -