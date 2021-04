Salvini: "Accorciare il coprifuoco. Non voterei per un decreto di cui non sono convinto" (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Io chiederei l’estensione dell’orario per uscire la sera e di riaprire alcune attività economiche: non sono richieste di Salvini ma di tutte le regioni italiane, di qualsiasi colore politico. Mi auguro che già prima del cdm si arrivi a una soluzione di buonsenso”. Così Matteo Salvini, durante un’iniziativa di confedilizia. Il segretario della Lega dice di aver scritto a Draghi e ora “spero che vengano accolte queste richieste, perché votare qualcosa che va contro l’utilità comune e il buonsenso non mi va - attacca - non me l’ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non sono convinto. Io sono leale al governo e mi fido assolutamente di Mario Draghi, penso sia la persona giusta al posto giusto, noi siamo qui per aiutare qualche resistenza. Siamo al governo per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Io chiederei l’estensione dell’orario per uscire la sera e di riaprire alcune attività economiche: nonrichieste dima di tutte le regioni italiane, di qualsiasi colore politico. Mi auguro che già prima del cdm si arrivi a una soluzione di buonsenso”. Così Matteo, durante un’iniziativa di confedilizia. Il segretario della Lega dice di aver scritto a Draghi e ora “spero che vengano accolte queste richieste, perché votare qualcosa che va contro l’utilità comune e il buonsenso non mi va - attacca - non me l’ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non. Ioleale al governo e mi fido assolutamente di Mario Draghi, penso sia la persona giusta al posto giusto, noi siamo qui per aiutare qualche resistenza. Siamo al governo per ...

