Salmonella in gravidanza: perché è tanto pericolosa e cosa comporta. (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Salmonella in gravidanza rappresenta un pericolo che si trova sempre dietro all’angolo a cui bisogna stare particolarmente attenti, in quanto i suoi effetti sono molto negativi per il feto. Se non sapete cos’è la Salmonella e come essa si riscontra, oppure dove è possibile trovarla, segni e sintomi per riconoscerla, vi invitiamo a leggere prima il seguente approfondimento riguardo all’argomento: Salmonella: cos’è, sintomi, come si prende, cibi a rischio e cura della Salmonellosi. In seguito possiamo continuare a parlare della pericolosità di questo batterio in caso di riscontro durante la gravidanza. Generalmente l’infezione da Salmonella comporta gastroenterite, diarrea, febbre e dolori addominali. In gravidanza provoca anche un alterazione ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lainrappresenta un pericolo che si trova sempre dietro all’angolo a cui bisogna stare particolarmente attenti, in quanto i suoi effetti sono molto negativi per il feto. Se non sapete cos’è lae come essa si riscontra, oppure dove è possibile trovarla, segni e sintomi per riconoscerla, vi invitiamo a leggere prima il seguente approfondimento riguardo all’argomento:: cos’è, sintomi, come si prende, cibi a rischio e cura della Salmonellosi. In seguito possiamo continuare a parlare della pericolosità di questo batterio in caso di riscontro durante la. Generalmente l’infezione dagastroenterite, diarrea, febbre e dolori addominali. Inprovoca anche un alterazione ...

