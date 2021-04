Salma Okonkwo | la donna che darà energia verde all’Africa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021), africana e nera, è riuscita ad abbattere i pregiudizi. Con dedizione ma anche molto coraggio è diventata la primaCEO di Sahara Energy e ha fondato la propria società energetica, la UBI Energy, con oltre 150 milioni di dollari di fatturato annuale. Oggi, l’imprenditrice sta costruendo il più grande parco solare dell’Africa occidentale.è nata ad Accra, in Ghana. Cresciuta in una grande famiglia, circondata da 13 fratelli e sorelle, fin da piccola ha avuto chiara la sua idea di vita: far rispettare i principi morali ed etici alle persone. Figlia di un commerciante di bestiame e di una tipicalaboriosa del clan Aka,non ha mai conosciuto né la pigrizia né il fallimento. Tutti noi eravamo ...