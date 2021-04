Salerno capitale del pugilato, Socci: “A lavoro per incontro internazionale” (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Erika Noschese Salerno potrebbe ospitare un incontro di pugilato internazionale nel mese di giugno. Ieri mattina, il noto pugile Dario Socci, accompagnato dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra, ha incontrato il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli proprio per discutere di un evento pugilistico che si disputerò a fine giugno. “C’è in palio un titolo internazionale. Mi gioco la possibilità di portarlo qui in Italia e di conseguenza a Salerno: dovrò combattere con un pugile albanese e stiamo spingendo per poterlo fare qui a Salerno, a fine giugno. Il sindaco è stato disponibilissimo e probabilmente si farà qui”, ha raccontato Socci al termine dell’incontro con il primo cittadino Napoli. In ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Erika Noschesepotrebbe ospitare undinel mese di giugno. Ieri mattina, il noto pugile Dario, accompagnato dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra, ha incontrato il primo cittadino diVincenzo Napoli proprio per discutere di un evento pugilistico che si disputerò a fine giugno. “C’è in palio un titolo. Mi gioco la possibilità di portarlo qui in Italia e di conseguenza a: dovrò combattere con un pugile albanese e stiamo spingendo per poterlo fare qui a, a fine giugno. Il sindaco è stato disponibilissimo e probabilmente si farà qui”, ha raccontatoal termine dell’con il primo cittadino Napoli. In ...

Pugilato, Socci vuole giocarsi il titolo internazionale a Salerno: Comune disponibile

