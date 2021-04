Sale giochi e centri scommesse chiusi fino al 30 aprile, slitta la riapertura (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la riapertura. A pagarne le spese tra gli altri, anche le Sale giochi ed i centri scommesse, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo, slitta nuovamente la riapertura per queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di aprile, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarranno chiusi ancora fino al 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la. A pagarne le spese tra gli altri, anche leed i, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo,nuovamente laper queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarrannoancoraal 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace.

Advertising

AntonioSomma : @CarloCalenda Perché aprire tutto e le sale giochi no? Me lo spieghi, è al governo anche lei con il suo partito. Da… - racheleMascol : X me il mio insegnante di fuida e come le sale giochi mi piace andarci sempre ma costa ???????? - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica #DecretoSostegni #emendamenti #fdi Decreto Sostegni. Sale giochi, scommesse, Preu, casinò, c… - Alexo96472227 : @Cuttighiu Ecco appunto..io sono titolare di locale sale giochi intrattenimento bar.... Bella domanda quando si riapre... ?????? - DIOGENECINICO : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @Profetisa1 @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @PPBaretta @Sapar_i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale giochi Gioco legale, appello al Governo: "Riaprire le attività, sale chiuse da 300 giorni" A sottoscrivere l'appello sono Acadi - Associazione concessionari dei Giochi Pubblici aderente a ... ancora una volta non troviamo alcun cenno circa la riapertura delle sale da gioco che, ricordiamo, ...

Tricolori vincenti ... nel 2005 Dora Bakoyannis sindaca di Atene (per la gestione dei giochi olimpici), nel 2008 Helen ... nei consigli regionali il 21% (dato medio, che scende al 12,2% per il Fvg e sale al 35,5 per il ...

Fvg, assessore Bini: 'Anche sale giochi tra beneficiari ristori' GiocoNews.it Sporting Sala Consilina: pari interno con l’Ecocity Futsal Cisterna Il 25° turno del campionato riguardante il Calcio a 5, Serie B, Girone F è terminato oggi con il recupero della partita tra Sporting Sala Consilina e l’Ecocity Futsal Cisterna al Polo Sportivo Cappucc ...

Arcade: da Hologate nuova attrazione sparatutto in realtà virtuale Sta per essere rilasciato “Blasters of the Universe: VR Bullet Hell”: un nuovo videogame da sala giochi in realtà virtuale.

A sottoscrivere l'appello sono Acadi - Associazione concessionari deiPubblici aderente a ... ancora una volta non troviamo alcun cenno circa la riapertura delleda gioco che, ricordiamo, ...... nel 2005 Dora Bakoyannis sindaca di Atene (per la gestione deiolimpici), nel 2008 Helen ... nei consigli regionali il 21% (dato medio, che scende al 12,2% per il Fvg eal 35,5 per il ...Il 25° turno del campionato riguardante il Calcio a 5, Serie B, Girone F è terminato oggi con il recupero della partita tra Sporting Sala Consilina e l’Ecocity Futsal Cisterna al Polo Sportivo Cappucc ...Sta per essere rilasciato “Blasters of the Universe: VR Bullet Hell”: un nuovo videogame da sala giochi in realtà virtuale.