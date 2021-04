Russia, proteste pro Navalny: oltre 400 arresti. Fermate anche la portavoce dell’oppositore e la sua alleata del Fondo anticorruzione (Di mercoledì 21 aprile 2021) È il giorno delle manifestazioni chiamate in tutta la Russia, da Vladivostok a Mosca, contro la detenzione di Alexei Navalny, l’oppositore di Putin in sciopero della fame dal 31 marzo che in questi giorni il suo staff ha dichiarato si trovi in condizioni di salute gravissime. Una denuncia a seguito della quale le autorità lo hanno trasferito in un ospedale penitenziario, definito però “colonia di tortura” dai suoi. La polizia è stata mobilitata alla bisogna e i russi avvertiti: chi va in piazza deve essere consapevole delle conseguenze. La ong Ovd-Info fa sapere che le persone arrestate sono almeno 413 in 61 città e gli agenti, prima che iniziassero i cortei, hanno fermato a Mosca la sua portavoce Kira Yarmish e la legale del Fondo anticorruzione Liubov Sobol, che il sito Meduza riferisce essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) È il giorno delle manifestazioni chiamate in tutta la, da Vladivostok a Mosca, contro la detenzione di Alexei, l’oppositore di Putin in sciopero della fame dal 31 marzo che in questi giorni il suo staff ha dichiarato si trovi in condizioni di salute gravissime. Una denuncia a seguito della quale le autorità lo hanno trasferito in un ospedale penitenziario, definito però “colonia di tortura” dai suoi. La polizia è stata mobilitata alla bisogna e i russi avvertiti: chi va in piazza deve essere consapevole delle conseguenze. La ong Ovd-Info fa sapere che le persone arrestate sono almeno 413 in 61 città e gli agenti, prima che iniziassero i cortei, hanno fermato a Mosca la suaKira Yarmish e la legale delLiubov Sobol, che il sito Meduza riferisce essere ...

