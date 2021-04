Russia (poco) Unita. Così Putin vuole risalire la china (Di mercoledì 21 aprile 2021) Aveva promesso di dedicare solo poche parole alla politica estera nella sua relazione annuale all’Assemblea federale (ovvero la Duma e il Consiglio della Federazione), Vladimir Putin, ed è stato di parola. Non vi sono state grosse novità in quel senso, se non riaffermare i cardini di una politica estera che spesso assume movenze e parvenze decise e minacciose, ma in realtà più dedicata a tatticismi e reazioni che a una visione strategica generale del ruolo di Mosca nel mondo. A essere centrali nel discorso di Putin sono stati i problemi sociali che attanagliano la Russia, nell’ultimo anno aggravatisi con la pandemia. E proprio al coronavirus sono stati dedicati i primi minuti della relazione, con il presidente che ha sottolineato la necessità di continuare con la campagna vaccinale e di intensificare gli sforzi, indice delle difficoltà ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Aveva promesso di dedicare solo poche parole alla politica estera nella sua relazione annuale all’Assemblea federale (ovvero la Duma e il Consiglio della Federazione), Vladimir, ed è stato di parola. Non vi sono state grosse novità in quel senso, se non riaffermare i cardini di una politica estera che spesso assume movenze e parvenze decise e minacciose, ma in realtà più dedicata a tatticismi e reazioni che a una visione strategica generale del ruolo di Mosca nel mondo. A essere centrali nel discorso disono stati i problemi sociali che attanagliano la, nell’ultimo anno aggravatisi con la pandemia. E proprio al coronavirus sono stati dedicati i primi minuti della relazione, con il presidente che ha sottolineato la necessità di continuare con la campagna vaccinale e di intensificare gli sforzi, indice delle difficoltà ...

