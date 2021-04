Russia fuori dalla stazione orbitante. Così torna la corsa allo Spazio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Finirà nel 2025 la stagione della distensione spaziale tra Stati Uniti e Russia. Dmitry Rogozin, numero uno dell’agenzia russa Roscomos, ha annunciato oggi che tra quattro anni Mosca si ritirerà dalla stazione spaziale internazionale (Iss), l’avamposto orbitante, a circa 400 chilometri dalle nostre teste, che nel 1998 segnò l’avvio dell’era della cooperazione tra le due super-potenze che durante la Guerra fredda erano state protagoniste di una spietata corsa spaziale. I toni del confronto bipolare sono però ormai tornati, anche oltre l’atmosfera, complice il trend di militarizzazione dello Spazio e gli obiettivi esplorativi verso Luna e Marte. LA SCELTA RUSSA Non sembra un caso che l’annuncio di Rogozin giunga a poco più di un mese dalla sigla ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Finirà nel 2025 la stagione della distensione spaziale tra Stati Uniti e. Dmitry Rogozin, numero uno dell’agenzia russa Roscomos, ha annunciato oggi che tra quattro anni Mosca si ritireràspaziale internazionale (Iss), l’avamposto, a circa 400 chilometri dalle nostre teste, che nel 1998 segnò l’avvio dell’era della cooperazione tra le due super-potenze che durante la Guerra fredda erano state protagoniste di una spietataspaziale. I toni del confronto bipolare sono però ormaiti, anche oltre l’atmosfera, complice il trend di militarizzazione delloe gli obiettivi esplorativi verso Luna e Marte. LA SCELTA RUSSA Non sembra un caso che l’annuncio di Rogozin giunga a poco più di un mesesigla ...

