Russia | arrestate portavoce Navalny e alleata Sobol**

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Mosca, 21 apr. (Adnkronos) - La polizia russa ha fatto irruzione negli uffici di San Pietroburgo dell'oppositore del Cremlino Alexeie ha arrestato la suaLyubov Sobol, giurista della Fondazione anti corruzione, e laKira Yarmish. Lo rende noto l'osservatore indipendente Ovd-Info, spiegando che la polizia ha condotto raid in varie località della Russia ed effettuato diversi arresti prima delle manifestazioni proin programma per oggi.

Laha perseguito una politica per integrare ulteriormente la Crimea occupata, mentre la sua ... Tra luglio e agosto, più di 2.600 persone sono statenel contesto delle proteste tenutesi ...Approfondisci: In3'400 persone sono state: tutti in piazza per Navalny Nuove proteste in, quasi 3000 arresti: tra questi c'è anche la moglie di Navalny Putin risponde a Biden ...Un report di Standard&Poor's definisce improbabile una imminente invasione militare russa in Ucraina. Tra Putin e Kiev c'è il gas ...Il principale oppositore di Putin continua lo sciopero della fame da tre settimane. La Corte europea apre un procedimento sulla detenzione ...