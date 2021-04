Rugby, Sei Nazioni femminile: inversione di campo, Italia-Irlanda si giocherà a Dublino (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’incontro del Sei Nazioni femminile tra Italia e Irlanda pronto per essere disputato a Dublino dopo che l’Italia ha acconsentito a rinunciare al vantaggio del campo per garantire il regolare svolgimento del match. Originariamente in calendario allo Stadio Lanfranchi di Parma, l’incontro si disputerà sabato 24 aprile all’Energia Park di Dublino (noto anche come Donnybrook Park), con l’Italia che volerà in Irlanda per prendere parte alla sfida. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12 locali, le 13 in Italia, come originariamente previsto, con diretta su Eurosport 2. L’inversione di campo è stata definita poiché la Nazionale irlandese non sarebbe stata in grado di far ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’incontro del Seitrapronto per essere disputato adopo che l’ha acconsentito a rinunciare al vantaggio delper garantire il regolare svolgimento del match. Originariamente in calendario allo Stadio Lanfranchi di Parma, l’incontro si disputerà sabato 24 aprile all’Energia Park di(noto anche come Donnybrook Park), con l’che volerà inper prendere parte alla sfida. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12 locali, le 13 in, come originariamente previsto, con diretta su Eurosport 2. L’diè stata definita poiché la Nazionale irlandese non sarebbe stata in grado di far ...

