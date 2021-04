Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: Fedrighi “Con l’Irlanda confermare quanto visto in Scozia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si avvicina l’ultimo atto del Guinness Sei Nazioni 2021 femminile e sabato l’Italdonne sfiderà l’Irlanda nella finale per il terzo posto. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il ko con l’Inghilterra, dove però l’Italia ha mostrato importanti segnali di crescita, e dopo la bella vittoria ottenuta contro la Scozia, dove al di là di alcune imprecisioni Rigoni e compagne hanno dimostrato la loro superiorità rispetto alle britanniche. Contro l’Irlanda, però, servirà limitare maggiormente gli errori, perché le ragazze in verde non sono certo a livello dell’Inghilterra, ma sono un’avversaria superiore rispetto alla Scozia. Partire, dunque, da quanto di buono si è visto a Parma e, soprattutto, a Glasgow, ma salendo ancora di livello è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si avvicina l’ultimo atto del Guinness Seie sabato l’Italdonne sfiderànella finale per il terzo posto. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il ko con l’Inghilterra, dove però l’Italia ha mostrato importanti segnali di crescita, e dopo la bella vittoria ottenuta contro la, dove al di là di alcune imprecisioni Rigoni e compagne hanno dimostrato la loro superiorità rispetto alle britanniche. Contro, però, servirà limitare maggiormente gli errori, perché le ragazze in verde non sono certo a livello dell’Inghilterra, ma sono un’avversaria superiore rispetto alla. Partire, dunque, dadi buono si èa Parma e, soprattutto, a Glasgow, ma salendo ancora di livello è ...

Advertising

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - corrieredicomo : - NoiNotizie : RT @sbattaggia: Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile con #Beatr… - Gazzetta_it : RT @sbattaggia: Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile con #Beatr… - sbattaggia : Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile co… -