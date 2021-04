Ronaldo sbaglia contro il Parma | Pirlo lo difende in diretta

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’allenatore dei bianconeri, Andrea, ha commentato la vittoria in rimonta della Juventus sulper 3 a 1. Andrea, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare la vittoria in rimontail. L’allenatore è soddisfatto del risultato ma non completamente della gestione del match: “Il nostro primo avversario Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JoyceCorb : Ha fatti i cambi quando la squadra stava giocando meglio. Il calcio è anche aspetti psicologici che un allenatore d… - SandyLombardia : #SpeziaInter Lukaku sbaglia spesso quando si trova solo davanti al portiere; si allenasse allo scopo e si guardasse… - __Mari92 : Ronaldo che sbaglia certi Gol, boh - FaberSua : #JuveParma E Ronaldo ne sbaglia 1... - BiRaskolnikov : @DoctorM77 @PauDybala_JR Oggi si guadagna un rigore, lo toglie a Ronaldo e lo sbaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sbaglia

Commenta per primo Juventus - Parma 3 - 1 Juventus Buffon 6: la barriera forse è messa non alla perfezione, ma viene più che altro tradito da. Danilo 6 :tanto, pasticcia, però è quello che ci mette sempre lo spirito giusto. Bonucci 6: torna dopo la positività al Covid, gioca con intelligenza. De Ligt 7 : decisivo sul gol di ...Il Parma non ha timori reverenziali ma si spegne presto, delude Cristianonell'undici di ... Danilo 6 - Stranamente impreciso,diverse letture. Torna concentrato al ritorno in campo dopo ...È finita tre a uno per i bianconeri, con doppietta di Alex Sandro e gol di De Ligt dopo il vantaggio iniziale del Parma su un calcio di punizione che in barriera Cristiano Ronaldo ha fatto passare non ...Juventus-Parma 3-1 Juventus Buffon 6: la barriera forse è messa non alla perfezione, ma viene più che altro tradito da Ronaldo. Danilo 6: sbaglia ...