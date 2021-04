Ronald Koeman senza mezzi termini: “L’Uefa pensa solo ai soldi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche l’allenatore del Barcellona Ronald Koeman si aggiunge alla lista di chi si è espresso in maniera critica nei riguardi delle istituzioni calcistiche. Che siano state 48 ore di fuoco per l’intero mondo del calcio è un concetto ribadito più volte nonostante l’evidenza del fatto. L’uragano scatenato dalla nascita (e dalla morte) del progetto Superlega Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche l’allenatore del Barcellonasi aggiunge alla lista di chi si è espresso in maniera critica nei riguardi delle istituzioni calcistiche. Che siano state 48 ore di fuoco per l’intero mondo del calcio è un concetto ribadito più volte nonostante l’evidenza del fatto. L’uragano scatenato dalla nascita (e dalla morte) del progetto Superlega Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : ?? Ronald Koeman durissimo: “La Uefa parla molto ma non fa niente, nè per gli allenatori, nè per i giocatori. Pensan… - GoalItalia : Ronald Koeman duro contro l'UEFA: 'Ha a cuore solo il denaro' ??? - pisto_gol : Nei suoi tre mesi al #ChelseaFC Thomas Tuchel ha già battuto ???? Simeone ?? Mourinho ?? Ancelotti ??… - GiuseppeDelGiu8 : RT @pisto_gol: ?? Ronald Koeman durissimo: “La Uefa parla molto ma non fa niente, nè per gli allenatori, nè per i giocatori. Pensano solo ai… - PipaParigi : @_schiaffino__ Ronald Koeman uno dei pochi che ha parlato chiaro. E comunque il calcio è delle banche Gerardo. -