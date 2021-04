Romulus 2, Sky annuncia la nuova stagione: nuove battaglie, avventure e un grande «mistero» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva la seconda stagione di Romulus ed è Sky ad annunciarla: il racconto di Matteo Rovere sulla leggenda delle origini di Roma continua. Le riprese dei nuovi episodi della serie targata Sky, Cattleya, Groenlandia e ITV Studios avranno inizio a maggio e si svolgeranno proprio nella capitale romana. La seconda stagione di Romulus è stata annunciata. Sky mira alla certificazione Albert La prima stagione della serie, distribuita da ITV Studios, ha fatto il suo successo seguendo le orme de «Il primo re», primo film di Matteo Rovere con Alessandro Borghi nei panni del protagonista. Gli otto nuovi episodi saranno girati in protolatino, come la prima stagione, e alla sceneggiatura tornerà Filippo Gravino (Veloce come il vento, Il primo re) e Guido Iuculano ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva la secondadied è Sky adrla: il racconto di Matteo Rovere sulla leggenda delle origini di Roma continua. Le riprese dei nuovi episodi della serie targata Sky, Cattleya, Groenlandia e ITV Studios avranno inizio a maggio e si svolgeranno proprio nella capitale romana. La secondadiè statata. Sky mira alla certificazione Albert La primadella serie, distribuita da ITV Studios, ha fatto il suo successo seguendo le orme de «Il primo re», primo film di Matteo Rovere con Alessandro Borghi nei panni del protagonista. Gli otto nuovi episodi saranno girati in protolatino, come la prima, e alla sceneggiatura tornerà Filippo Gravino (Veloce come il vento, Il primo re) e Guido Iuculano ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: A maggio ciak della seconda stagione per Romulus di Sky. 'Sarà la Sky Original italiana più ecosostenibile di sempre' #A… - UniMoviesBlog : #Romulus: seconda stagione confermata per la serie Sky - dituttounpop : @SkyItalia ha rinnovato la serie #Romulus per una seconda stagione, la cui produzione partirà a maggio a Roma e nel… - SerieTvserie : Romulus, Sky rinnova la serie: a maggio al via le riprese in un set ecosostenibile - tvblogit : Romulus, Sky rinnova la serie: a maggio al via le riprese in un set ecosostenibile -