Roma, tensione alla manifestazione di Alitalia: i lavoratori occupano piazza Venezia e bloccano il traffico – Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attimi di tensione, con qualche spintone, durante la manifestazione dei lavoratori Alitalia al centro di Roma. I manifestanti si sono spostati da piazza Santi Apostoli, forzando i cordoni di polizia, e hanno improvvisato un sit-in in piazza Venezia, bloccando il traffico. Al centro del presidio, la critica contro il progetto Ita e la preoccupazione per gli stipendi di aprile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

