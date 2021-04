Roma | morta la donna ferita dal marito carabiniere

(Di mercoledì 21 aprile 2021) commenta E'laa colpi di pistola dalnei giorni scorsi a Marino, vicino a. Ricoverata in gravi condizioni, è deceduta nelle ultime ore. Il militare con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma morta

TGCOM

commenta E'la donna ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere nei giorni scorsi a Marino, vicino a. Ricoverata in gravi condizioni, è deceduta nelle ultime ore. Il militare con la stessa arma ...Annamaria Ascolese, la donna di 49 anni ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere. Antonio Boccia, in servizio presso un ufficio interforze del ministero degli Interni, si era sparato al ...