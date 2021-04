Roma compie 2.774 anni, corona alloro ad Altare Patria (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – In occasione delle celebrazioni per il 2774esimo Natale di Roma, questa mattina in Piazza Venezia, presso l’Altare della Patria, si e’ svolta la tradizionale cerimonia con la deposizione di una corona di alloro da parte della sindaca Virginia Raggi. Presenti il Comandante Generale della Polizia locale di Roma Capitale, Ugo Angeloni, e il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante del Comando Militare della Capitale. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)– In occasione delle celebrazioni per il 2774esimo Natale di, questa mattina in Piazza Venezia, presso l’della, si e’ svolta la tradizionale cerimonia con la deposizione di unadida parte della sindaca Virginia Raggi. Presenti il Comandante Generale della Polizia locale diCapitale, Ugo Angeloni, e il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante del Comando Militare della Capitale.

