Roma | Brumotti in fuga | insultato e minacciato si barrica nel furgone

(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr – Anon ha ricevuto una bella accoglienza Vittorio, inviato di Striscia, che si è recato presso il Quarticciolo per fare un servizio sullo spaccio di droga. Qui è stato preso a male parole, inseguito e quasi aggredito dai presenti. Lui e i colleghi di Striscia la Notizia sono stati costretti a rifugiarsi all’interno del, pere intervento dei Carabinieri, popolare inviato di Striscia la Notizia, secondo quanto riportaToday è stato accolto con fischi, urla e insulti dagli abitanti del Quarticciolo e costretto alladopo un’aggressione. Il ciclista/giornalista ligure si ritrovato costretto a chiudersi nelcon la sua troupe ...

«Mi hanno dato calci sulla schiena e sui reni, sbattuto la faccia contro il furgone della troupe, che è stato distrutto, spaccato la ...
L'inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito martedì durante un servizio sullo spaccio in un quartiere della periferia sud della Capitale. Le immagini verranno trasmesse nella puntata di giovedì ...