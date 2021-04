Roma-Atalanta: “Superlega? Reazioni travolgenti, ho ammirato una cosa. Le parole di Ceferin? Sorpreso per un motivo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini.Alla vigilia del match valevole per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A, Roma-Atalanta, il tecnico della Dea, Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida dell'Olimpico contro la compagine giallorossa allenata dal tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le parole del tecnico atalanantino, che nell'occasione si è anche espresso in merito all'ipotesi ormai tramontata della Superlega e le parole del presidente dell'UEFA, Ceferin.SULLA Superlega - "All'inizio tutto ciò mi ha un po' sbarellato, poi è chiaro che ho detto pensiamo alla partita. Poi non è che la cosa è cascata così senza nessun riflesso, basta vedere le Reazioni, esprimo grande ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini.Alla vigilia del match valevole per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A,, il tecnico della Dea, Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida dell'Olimpico contro la compagine giallorossa allenata dal tecnico Paulo Fonseca. Di seguito ledel tecnico atalanantino, che nell'occasione si è anche espresso in merito all'ipotesi ormai tramontata dellae ledel presidente dell'UEFA,.SULLA- "All'inizio tutto ciò mi ha un po' sbarellato, poi è chiaro che ho detto pensiamo alla partita. Poi non è che laè cascata così senza nessun riflesso, basta vedere le, esprimo grande ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : #Atalanta, #Napoli e #Lazio (la #Roma è troppo attardata) sappiano che le ultime 7 partite potrebbero decidere il l… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Fonseca alla vigilia di #RomaAtalanta: 'Totalmente contrario alla #SuperLeague: orgoglioso della posizione del club'. #S… - zetoni2 : RT @FusatoRiccardo: Brutte notizie per Roma, Atalanta, Lazio e Napoli: la Superlega è saltata -