Roma-Atalanta, Gasperini: “Superlega? Lunedì sembrava tutto finito. Ora pensiamo al campionato” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match con la Roma valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha parlato dei giallorossi, ma anche della discussa Superlega: “Non è che la vicenda Superlega è passata senza toccarci. Le reazioni ci sono state e si sono viste. Lunedì sembrava tutto finito, un po’ di ‘sbarellamento’ c’è stato. Oggi pensiamo al campionato, alla Roma: ci sono ancora più stimoli per cercare di continuare questo percorso. Tutte le partite che ci aspettano saranno difficili, gli scontri diretti valgono di più. Quella contro la Roma sarà una partita impegnativa, la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico dell’Gian Piero, alla vigilia del match con lavalevole per la trentaduesima giornata deldi Serie A 2020/2021, ha parlato dei giallorossi, ma anche della discussa: “Non è che la vicendaè passata senza toccarci. Le reazioni ci sono state e si sono viste., un po’ di ‘sbarellamento’ c’è stato. Oggial, alla: ci sono ancora più stimoli per cercare di continuare questo percorso. Tutte le partite che ci aspettano saranno difficili, gli scontri diretti valgono di più. Quella contro lasarà una partita impegnativa, la ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : #Atalanta, #Napoli e #Lazio (la #Roma è troppo attardata) sappiano che le ultime 7 partite potrebbero decidere il l… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - zazoomblog : Roma-Atalanta Malinovskyi: “Abbiamo un obiettivo”. E sulla vittoria contro la Juventus.. - #Roma-Atalanta… - sportli26181512 : Roma, Fonseca: 'Superlega? Contrario e orgoglioso della posizione presa dal club': L'allenatore portoghese si è sch… -