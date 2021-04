Roma-Atalanta anche sul mercato: giallorossi su Gollini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma e Atalanta protagoniste in campionato e non solo, i due club si sfideranno domani all’Olimpico e l’incontro tra le due dirigenze potrebbe portare ad importanti novità in chiave mercato. Nel mirino del General Manager della Roma Tiago Pinto c’è Pierluigi Gollini, 26enne portiere nerazzurro e della nazionale italiana. L’agente di Gollini, lo stesso di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)protagoniste in campionato e non solo, i due club si sfideranno domani all’Olimpico e l’incontro tra le due dirigenze potrebbe portare ad importanti novità in chiave. Nel mirino del General Manager dellaTiago Pinto c’è Pierluigi, 26enne portiere nerazzurro e della nazionale italiana. L’agente di, lo stesso di L'articolo

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - ZZiliani : #Atalanta, #Napoli e #Lazio (la #Roma è troppo attardata) sappiano che le ultime 7 partite potrebbero decidere il l… - Gennyboys : RT @FusatoRiccardo: Brutte notizie per Roma, Atalanta, Lazio e Napoli: la Superlega è saltata - PeppeBarletta92 : RT @FusatoRiccardo: Brutte notizie per Roma, Atalanta, Lazio e Napoli: la Superlega è saltata -