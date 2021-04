Roberto Speranza, il voto di sfiducia in Senato si terrà il 28 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è un’intesa politica sul via libera alla calendarizzazione per mercoledì 28 aprile della mozione di sfiducia presentata da Fdi in Senato contro il ministro Roberto Speranza. È quanto si apprende dopo una riunione convocata dal ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà con i capigruppo di maggioranza in Senato. D’Incà ha riunito la maggioranza alla luce delle tensioni registrate questa mattina nell’Aula di Palazzo Madama sul calendario, con al centro in particolare il braccio di ferro in corso sul ddl Zan. L’idea in maggioranza era comunque mettere in calendario il voto su Speranza al più presto. Intanto nell’ultima puntata di DiMartedì su La7, Nando Pagnoncelli ha mostrato i risultati di un sondaggio sull’operato di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è un’intesa politica sul via libera alla calendarizzazione per mercoledì 28della mozione dipresentata da Fdi incontro il ministro. È quanto si apprende dopo una riunione convocata dal ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà con i capigruppo di maggioranza in. D’Incà ha riunito la maggioranza alla luce delle tensioni registrate questa mattina nell’Aula di Palazzo Madama sul calendario, con al centro in particolare il braccio di ferro in corso sul ddl Zan. L’idea in maggioranza era comunque mettere in calendario ilsual più presto. Intanto nell’ultima puntata di DiMartedì su La7, Nando Pagnoncelli ha mostrato i risultati di un sondaggio sull’operato di ...

Advertising

ricpuglisi : Mi sa che è game over per Roberto Speranza al @MinisteroSalute - reportrai3 : Tra poco pubblicheremo una mail inedita mandata dal dir. aggiunto Oms Ranieri Guerra al ministro della Salute Rober… - reportrai3 : Rapporto Oms sull’Italia: Ranieri Guerra ha informato personalmente il ministro Roberto Speranza poche ore prima ch… - DrAntoniaPagani : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza, il voto di sfiducia in Senato si terrà il 28 aprile - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza, il voto di sfiducia in Senato si terrà il 28 aprile -