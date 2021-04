Rivoluzione Juventus, Agnelli può lasciare: chi al suo posto? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il naufragio della Super Lega durata appena 48 ore, Andrea Agnelli può lasciare anche la presidenza della Juventus Con l’ormai ufficialità del naufragio del progetto Super League, resta un grosso punto interrogativo sul futuro di Andrea Agnelli e della Juventus. Da portabandiera di una possibile Rivoluzione alla debacle assoluta in appena 48 ore. Agnelli è finito al centro di una “shit storm” ampiamente pronosticabile. Il presidente della Juventus si è ritrovato ad essere il nemico pubblico numero uno di tutta Europa, una pressione che lo ha costretto ad un retro-front che di sicuro avrà ripercussioni sulla sua carriera nel mondo del calcio. Nell’attesa che la Uefa si esprima contro le società “ribelli”, c’è già chi in casa ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il naufragio della Super Lega durata appena 48 ore, Andreapuòanche la presidenza dellaCon l’ormai ufficialità del naufragio del progetto Super League, resta un grosso punto interrogativo sul futuro di Andreae della. Da portabandiera di una possibilealla debacle assoluta in appena 48 ore.è finito al centro di una “shit storm” ampiamente pronosticabile. Il presidente dellasi è ritrovato ad essere il nemico pubblico numero uno di tutta Europa, una pressione che lo ha costretto ad un retro-front che di sicuro avrà ripercussioni sulla sua carriera nel mondo del calcio. Nell’attesa che la Uefa si esprima contro le società “ribelli”, c’è già chi in casa ...

Advertising

MastroCecco1 : Unico risultato: aumentano quelli che hanno capito che elemento sia.. ' - paterno_carlo : - TheBitlandPrinc : Considero #Agnelli un ottimo presidente ma le rivoluzioni hanno le loro leggi non scritte. Assalti il Palazzo d'Inv… - MischiGiordano : Superfiguraccia. Ma come si fa?! A certi livelli poi. Prepariamoci a una rivoluzione totale in casa #juventus #superlega #agnelli - michele_444 : Ogni rivoluzione, se non supportata mediaticamente da un buon numero di 'Opinion Leader' è destinata a fallire. Il… -