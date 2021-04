Riunione maggioranza, ok voto sfiducia Speranza il 28/4 (Di mercoledì 21 aprile 2021) C'è un'intesa politica sul via libera alla calendarizzazione per mercoledì 28 aprile la mozione di sfiducia presentata da Fdi in Senato contro il ministro Roberto Speranza. E' quanto si apprende dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) C'è un'intesa politica sul via libera alla calendarizzazione per mercoledì 28 aprile la mozione dipresentata da Fdi in Senato contro il ministro Roberto. E' quanto si apprende dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Riunione maggioranza Riunione maggioranza, ok voto sfiducia Speranza il 28/4 E' quanto si apprende dopo una riunione convocata dal ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà con i capigruppo di maggioranza in Senato. D'Incà ha riunito la maggioranza alla luce ...

