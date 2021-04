Ristoranti, palestre, stadi: ecco il calendario delle riaperture dal 26 aprile al 1 luglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà approvato oggi, in Consiglio dei ministri, il nuovo decreto Covid. Dalla prima bozza emersa ieri, 20 aprile, viene confermato il ritorno delle zone gialle a partire da lunedì 26 aprile e l’introduzione di un pass verde per gli spostamenti anche tra Regioni di colore rosso e arancione, ma solo per le persone vaccinate, guarite dal Covid-19 o che siano in possesso di test antigenico o molecolare con esito negativo. La bozza, che conferma la proroga dello stato di emergenza per affrontare la crisi sanitaria da Coronavirus fino al 31 luglio, programma una serie di riaperture, passo dopo passo, per i prossimi due mesi. ecco di seguito il calendario delle attività che ripartiranno da lunedì fino al 1 luglio. 26 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà approvato oggi, in Consiglio dei ministri, il nuovo decreto Covid. Dalla prima bozza emersa ieri, 20, viene confermato il ritornozone gialle a partire da lunedì 26e l’introduzione di un pass verde per gli spostamenti anche tra Regioni di colore rosso e arancione, ma solo per le persone vaccinate, guarite dal Covid-19 o che siano in possesso di test antigenico o molecolare con esito negativo. La bozza, che conferma la proroga dello stato di emergenza per affrontare la crisi sanitaria da Coronavirus fino al 31, programma una serie di, passo dopo passo, per i prossimi due mesi.di seguito ilattività che ripartiranno da lunedì fino al 1. 26 ...

fanpage : Riaprono ristoranti, cinema, teatri e palestre. - LegaSalvini : BAR, RISTORANTI E PALESTRE PER ZINGARETTI SONO DEI 'LAVORETTI'??? UNA VERGOGNA! È questo il rispetto del PD per il… - FrancescoLollo1 : Speranza garantisce che riapriranno piscine, palestre, ristoranti, teatri... Ne ha dette tante di bugie. Ne sanno q… - VELOSPORT1960 : Le novità nella bozza del nuovo decreto con misure anti covid in vista delle riaperture del 26 aprile. Ristoranti,… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Riaprono ristoranti, cinema, teatri e palestre. -