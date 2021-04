Ristoranti, coprifuoco e stato di emergenza, cosa prevede il decreto riaperture (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il decreto riaperture è stato approvato tra le tensioni. Confermato il coprifuoco alle 22. Via libera agli spostamenti tra regioni. ROMA – Il decreto riaperture è stato approvato, ma il Governo di unità nazionale ha avuto uno strappo molto difficile da sanare. La Lega di Salvini, infatti, ha deciso di astenersi per la conferma del coprifuoco alle 22. Una decisione che mette a serio rischio il futuro di questo esecutivo. cosa prevede il decreto riaperture Il premier Draghi, nonostante il no della Lega ha deciso di non cambiare molto la sua road map. Andiamo a vedere nel dettaglio le riaperture decise dal Governo. coprifuoco Lo scontro è ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilapprovato tra le tensioni. Confermato ilalle 22. Via libera agli spostamenti tra regioni. ROMA – Ilapprovato, ma il Governo di unità nazionale ha avuto uno strappo molto difficile da sanare. La Lega di Salvini, infatti, ha deciso di astenersi per la conferma delalle 22. Una decisione che mette a serio rischio il futuro di questo esecutivo.ilIl premier Draghi, nonostante il no della Lega ha deciso di non cambiare molto la sua road map. Andiamo a vedere nel dettaglio ledecise dal Governo.Lo scontro è ...

Advertising

AnnalisaChirico : Con i ristoranti aperti la sera non ha alcun senso il coprifuoco alle ore 22. Non ha fondamento scientifico ma solo… - AndreaDianetti : Abbiamo riso e fatto meme al riguardo, ora qualcuno mi spiega seriamente il senso del coprifuoco alle 22 con i rist… - alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - IAmMilyFlash : RT @anikeatable: Il coprifuoco c'è tipo da novembre, dopo 5 mesi non avete capito che non serve a nulla? E non avete finito di rompere il c… - gentilivero : Il decreto che ora la #Lega minaccia di non votare è esattamente lo stesso annunciato venerdì scorso per cui… -