Ristoranti, cinema, palestre: ecco come riapre l’Italia. Il nuovo decreto (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia sta per riaprire: dal 26 aprile si potrà tornare a pranzare e cenare all’aperto, a muoversi liberamente tra regioni gialle, a spostarsi per turismo (con la certificazione) tra regioni arancioni e rosse, ad andare in due a visitare parenti e amici nelle zone gialle e arancioni. Dal primo maggio, le restrizioni si allentano ulteriormente: si può andare in quattro a trovare amici e parenti, si torna in piscina e nei centri commerciali nel weekend. È ancora aperto il dibattito sul coprifuoco: per ora è fissato alle 22, ma il centrodestra vorrebbe posticiparlo alle 23). Le regole fissate nella bozza del decreto che sarà approvato oggi confermano la linea già anticipata dal presidente del Consiglio Mario Draghi cinque giorni fa. Rimane lo stato di emergenza fino al 31 luglio. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia sta per riaprire: dal 26 aprile si potrà tornare a pranzare e cenare all’aperto, a muoversi liberamente tra regioni gialle, a spostarsi per turismo (con la certificazione) tra regioni arancioni e rosse, ad andare in due a visitare parenti e amici nelle zone gialle e arancioni. Dal primo maggio, le restrizioni si allentano ulteriormente: si può andare in quattro a trovare amici e parenti, si torna in piscina e nei centri commerciali nel weekend. È ancora aperto il dibattito sul coprifuoco: per ora è fissato alle 22, ma il centrodestra vorrebbe posticiparlo alle 23). Le regole fissate nella bozza del decreto che sarà approvato oggi confermano la linea già anticipata dal presidente del Consiglio Mario Draghi cinque giorni fa. Rimane lo stato di emergenza fino al 31 luglio.

