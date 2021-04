Ripartiamo da Città e Province per ricostruire l'Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) La pandemia ha cambiato i rapporti transcalari che sussistevano tra Città, regioni e Stati del mondo. Il paradigma della società dei flussi e delle reti fondato sull’incredibile movimentazione di persone, merci, capitali è radicalmente mutato. I primi anni 20 del XXI secolo hanno vissuto una fase nella quale il potere dei flussi affermava la sua priorità sui flussi del potere. Sicché la presenza o l’assenza all’interno delle reti rappresentavano variabili sostanziali per il dominio di territori su altri territori. In quel paradigma il ‘locale’ era concepito come l’entità esclusa dalla logica ‘globale’ data dal binomio Città-Stati. Non sorprende, in questo senso, come i cittadini delle aree interne delle maggiori potenze democratiche abbiano espresso sostanzialmente un voto anti-globale in diverse importanti competizioni elettorali come la Brexit o le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) La pandemia ha cambiato i rapporti transcalari che sussistevano tra, regioni e Stati del mondo. Il paradigma della società dei flussi e delle reti fondato sull’incredibile movimentazione di persone, merci, capitali è radicalmente mutato. I primi anni 20 del XXI secolo hanno vissuto una fase nella quale il potere dei flussi affermava la sua priorità sui flussi del potere. Sicché la presenza o l’assenza all’interno delle reti rappresentavano variabili sostanziali per il dominio di territori su altri territori. In quel paradigma il ‘locale’ era concepito come l’entità esclusa dalla logica ‘globale’ data dal binomio-Stati. Non sorprende, in questo senso, come i cittadini delle aree interne delle maggiori potenze democratiche abbiano espresso sostanzialmente un voto anti-globale in diverse importanti competizioni elettorali come la Brexit o le ...

