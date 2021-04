Riparte Johnson&Johnson in Italia, la circolare del Ministero: «Stesse condizioni di AstraZeneca: meglio per gli over 60» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il pronunciamento dell’Ema e dell’Aifa, è partita oggi la circolare del Ministero della Salute in cui si raccomandano per Johnson&Johnson «le Stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxevria di AstraZeneca». Il vaccino Jannsen, «il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni». La circolare, dal titolo Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19, è stata inviata ad enti locali e Regioni, ed è stata firmata dal direttore generale della Prevenzione del Ministero Giovanni Rezza. In allegato anche il parere della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa. Ieri sera avevano rassicurato sulla sicurezza del vaccino Franco Locatelli (Consiglio Superiore di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il pronunciamento dell’Ema e dell’Aifa, è partita oggi ladeldella Salute in cui si raccomandano per Johnson&Johnson «ledi utilizzo del vaccino Vaxevria di». Il vaccino Jannsen, «il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni». La, dal titolo Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19, è stata inviata ad enti locali e Regioni, ed è stata firmata dal direttore generale della Prevenzione delGiovanni Rezza. In allegato anche il parere della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa. Ieri sera avevano rassicurato sulla sicurezza del vaccino Franco Locatelli (Consiglio Superiore di ...

IntoPandemic : #JohnsonandJohnson Riparte la distribuzione delle dosi del #vaccino da Pratica di Mare, dopo il via libera alla som… - Benzinga_Italia : ??Johnson & Johnson riprende la distribuzione del suo #vaccino contro il #COVID19 in Europa, per l'#EMA il rapporto… - Riparte_Italia : IN PRIMO PIANO «Vi spiego perché lo stop al vaccino Johnson&Johnson è un danno minuscolo per l’America ed enorme pe… - carlo_munari : #JohnsonandJohnson #vaccino Si riparte col terrorismo! Usa, 6 casi di #trombosi: chiesto lo stop al vaccino Johns… - frau_simonetta : RT @MauroGrasselli: Riparte la giostra: gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo 6 casi di trombosi in 2 settiman… -