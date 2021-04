Rinnovo Bastoni | c’è l’accordo | contratto a breve termine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandrorinnoverà presto il suocon l’Inter: ecco tutti i dettagli sul difensore nerazzurro Alessandrosi è guadagnato ilsul campo con prestazioni da applausi e una crescita esponenziale nel corso delle ultime due stagioni: come rivela La Gazzetta dello Sport, ci sarebbecon l’Inter. Ingaggio da 4 milioni all’anno fino al 2024, un milione di meno rispetto alle richieste di Tullio Tinti per non alzare la media del monte ingaggi.meritato ma, allontanando così i club interessati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovanniLanzi2 : Se paghi 4 milioni il rinnovo di #Bastoni, 8 milioni annui #Rabiot e 12 milioni #Donnarumma è giusto che il Sistema… - BombeDiVlad : ??? L'#Inter e #Bastoni insieme fino al 2024 ?? Presto la firma del difensore #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - calciomercatoit : ??#Inter, #Bastoni sempre più vicino al rinnovo di contratto: le cifre. #Zhang porta firme e annuncio ??… - fcin1908it : Inter, Bastoni a 4 mln fino al 2024. 'Firma con Zhang. Affare delicato perché...' - sportli26181512 : Scudetto vicino, ma per l'eventuale rinnovo c'è da aspettare: Handa e un futuro da scrivere: Scudetto vicino, ma pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Bastoni

E in questo senso, va anche anche ildi Alessandro. Il centrale italiano, tutto mancino, ha palesato grandissime qualità in questa stagione. Agli ordini di Antonio Conte è ...Oltre a Lautaro Martinez ,e Barella la società nerazzurra sarebbe pronta a blindare anche ...società nerazzurra avrebbe deciso di puntare su di lui anche per il futuro e offrirgli il...L'Inter si è tirata indietro dal progetto SuperLega. L'ordine sarebbe arrivato da Nanchino. Intanto nelle prossime settimane è atteso a Milano il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Prima del suo arr ...Inter, è stato definito il piano stipendi da Zhang, che a Maggio tornerà a Milano per festeggiare lo scudetto e firmare due rinnovi di contratto.