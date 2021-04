Rifugiati | Biden imita Trump e fa arrabbiare la sinistra dem

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In passato alcuni osservatori avevano rilevato come sulle politiche migratorie i democratici non si fossero poi comportati troppo diversamente dalla tanto vituperata amministrazionee che le critiche – ipocrite – mosse nei confronti del tycoon fossero frutto di partigianeria politica e ideologia. Barack Obama, infatti, predecessore dialla Casa Bianca, è stato il InsideOver.

Advertising

TizCarmelitano : RT @vociglobali: Confine #USA-#Messico: situazione drammatica, anche con #Biden #frontiera #immigrazione #migranti #americacentrale #minori… - MatteoBilli72 : USA. Promessa mancata. Biden fa retromarcia sui rifugiati - davidegalati : RT @vociglobali: Confine #USA-#Messico: situazione drammatica, anche con #Biden #frontiera #immigrazione #migranti #americacentrale #minori… - vociglobali : Confine #USA-#Messico: situazione drammatica, anche con #Biden #frontiera #immigrazione #migranti #americacentrale… - Giordan85377483 : RT @michelegiorgio2: #USA #Biden sino ad oggi ha attuato politiche popolari come l’accelerazione della somministrazione dei vaccini alla po… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifugiati Biden

Sull'accoglienza deinon rompe con Trump e tradisce le sue promesse... legami con trombi VESCOVI USA DELUSI DASU MIGRANTI Come dettonegli ultimi giorni ha corretto il tiro, sia aumentando la quota massima per inei prossimi mesi, sia annunciando ...All’amministrazione Biden si chiede di aumentare il numero di rifugiati da accogliere “Ogni persona è creata a immagine di Dio e deve essere valorizzata, protetta e rispettat ...Biden rinnega una delle principali promesse elettorali sui migranti, agisce come Trump e non alza il limite degli ingressi legali a 62.500 ...