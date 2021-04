Riapetura scuole | Casa M5S | “Dal Governo segnale di incoerenza L’incapacità delle Regioni sui trasporti la pagano gli studenti”

Advertising

orizzontescuola : Riapetura scuole, Casa (M5S): “Dal Governo segnale di incoerenza. L’incapacità delle Regioni sui trasporti la pagan… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapetura scuole

Dopo Pasqua speriamo di poter ragionare anche sullemedie e, al 50%, per la ripartenza dellesuperiori. Volevamo dare un segnale positivo". Tags scuola Covid - 19... ma anche di alcuni negozi, potrebbe scattare in tutte quelle regioni, anche in fascia gialla e arancione, dove si prevede la chiusura delle. Ad alto rischio anche ladi cinema e ...«Vorremo - ha aggiunto - che sulla scuola si tornasse al 100% ... SI danno delle risposte segnando un percorso di riaperture, che è contenuto nel decreto legge che portiamo oggi in Consiglio di ...Nuove misure vengono intanto varate dal Parlamento: con 100 casi per 100mila abitanti per tre giorni consecutivi scatterebbero coprifuoco, chiusura dei negozi e limitazioni agli incontri ...