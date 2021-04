Riaperture, zona gialla, regole: oggi il decreto Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) Riaperture del 26 aprile, zona gialla, pass e coprifuoco: oggi è il giorno del nuovo decreto Covid, con regole e misure che saranno valide fino al 31 luglio. Il Consiglio dei ministri si riunirà questo pomeriggio alle 17. All’ordine del giorno, proprio le “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19”. Il provvedimento fisserà le norme per il ritorno della zona gialla in Italia ma anche quelle sul nuovo pass per gli spostamenti tra le regioni, visite a parenti e amici, scuola in presenza, ristoranti, palestre e piscine, cinema, teatri, concerti e sport. Per quanto riguarda il coprifuoco, uno degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)del 26 aprile,, pass e coprifuoco:è il giorno del nuovo, cone misure che saranno valide fino al 31 luglio. Il Consiglio dei ministri si riunirà questo pomeriggio alle 17. All’ordine del giorno, proprio le “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da19”. Il provvedimento fisserà le norme per il ritorno dellain Italia ma anche quelle sul nuovo pass per gli spostamenti tra le regioni, visite a parenti e amici, scuola in presenza, ristoranti, palestre e piscine, cinema, teatri, concerti e sport. Per quanto riguarda il coprifuoco, uno degli ...

Riaperture palestre in zona gialla da 1 giugno Adnkronos Dagli sport all'aperto alle palestre: le date delle riaperture Il calendario delle riaperture annunciate in conferenza dal Premier Draghi Il 26 aprile è stata definita una "data chiave" per un graduale ritorno alla normalità. E nella conferenza stampa odierna, il ...

Ecco il nuovo decreto riaperture: spostamenti, green pass, scuola in presenza e sport La traccia del decreto legge all'esame delle regioni contiene il ritorno alla 'zona gialla', nuove norme sulla certificazione verde per guariti, vaccinati e negativi, e le regole per scuola, universit ...

