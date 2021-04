Riaperture scuola, in presenza 50-75% in zona rossa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile, scuola in presenza fino al 100% degli studenti in zona gialla e arancione. “scuola: dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%”., rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al decreto. Per quanto riguarda l’università, “dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile,infino al 100% degli studenti ingialla e arancione. “: dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). Laè garantita indal 50% al 75%. Ingialla e arancione dal 70% al 100%”., rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al decreto. Per quanto riguarda l’università, “dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare ladegli studenti del primo anno”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

