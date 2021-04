Riaperture, Salvini: “Ho scritto a Draghi, serve più coraggio” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sulle Riaperture in Italia dal 26 aprile, il leader della Lega Matteo Salvini scrive a Draghi prima del cdm che discuterà il decreto e chiede al governo “più coraggio”. “Spero che vengano accolte queste richieste, non mi va di votare cose di cui non sono convinto. Non me lo ha mica prescritto il dottore che devo votare per forza cose di cui non sono convinto”, ha detto intervenendo alla Maratona di Confedilizia ‘per la libertà’, sul tema. “Sono leale, mi fido di Draghi, ma per qualcuno c’è il blocco a oltranza”. “Chiederei l’estensione per la sera e riaprire alcune attività economiche – spiega il leader della Lega -, non sono richieste di Salvini, ma delle regioni, possono mettere il nome di Bonaccini, De Luca, Zingaretti”. “Mi auguro che prima del cdm si arriva a una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sullein Italia dal 26 aprile, il leader della Lega Matteoscrive aprima del cdm che discuterà il decreto e chiede al governo “più”. “Spero che vengano accolte queste richieste, non mi va di votare cose di cui non sono convinto. Non me lo ha mica preil dottore che devo votare per forza cose di cui non sono convinto”, ha detto intervenendo alla Maratona di Confedilizia ‘per la libertà’, sul tema. “Sono leale, mi fido di, ma per qualcuno c’è il blocco a oltranza”. “Chiederei l’estensione per la sera e riaprire alcune attività economiche – spiega il leader della Lega -, non sono richieste di, ma delle regioni, possono mettere il nome di Bonaccini, De Luca, Zingaretti”. “Mi auguro che prima del cdm si arriva a una ...

