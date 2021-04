Riaperture ristoranti | ok a cena all’aperto

Leggi su sbircialanotizia

Dal 26 aprile in zona gialla riaprono ianche a, purché. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle. Il decreto prevede inoltre il pass per gli spostamenti tra regioni per vaccinati, guariti nei 6 mesi precedenti e con test negativo in 48 ore. Per quanto riguarda la scuola, dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno, si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%.