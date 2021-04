Riaperture, in Prefettura il punto sulle scuole beneventane (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è riunito questa mattina in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’attenzione il nuovo decreto anti-covid relativo alla riapertura delle scuole, atteso per questo pomeriggio. Negli ultimi giorni il dibattito sul ritorno in classe si è acuito anche tra le istituzioni sannite, che hanno fatto il punto della situazione in attesa di notizie certe provenienti da Roma. Presenti all’incontro il Prefetto Carlo Torlontano, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Vito Alfonso, il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, e l’assessore Mario Pasquariello, in rappresentanza del Comune di Benevento. Dalla riunione non sono emerse particolari criticità legate alla sicurezza delle scuole beneventane, che sarebbero pronte a rispettare i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è riunito questa mattina inil Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’attenzione il nuovo decreto anti-covid relativo alla riapertura delle, atteso per questo pomeriggio. Negli ultimi giorni il dibattito sul ritorno in classe si è acuito anche tra le istituzioni sannite, che hanno fatto ildella situazione in attesa di notizie certe provenienti da Roma. Presenti all’incontro il Prefetto Carlo Torlontano, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Vito Alfonso, il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, e l’assessore Mario Pasquariello, in rappresentanza del Comune di Benevento. Dalla riunione non sono emerse particolari criticità legate alla sicurezza delle, che sarebbero pronte a rispettare i ...

Portare a scuola tutti gli studenti? Missione impossibile. Parola di Mom Governo, Regione, Prefettura, Uffici scolastici di riunioni e di vertici ne hanno fatte e rifatte ... Aggiustando ogni volta il tiro, a seconda delle chiusure , delle riaperture e delle semiapertur e. ...

Covid: manifestanti Foggia, avuto suolo gratis e sconto Tari Inoltre, mentre eravamo in riunione in Prefettura - raccontano - il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha fatto sapere di essere favorevole alle riaperture a partire dal prossimo 26 ...

Zona arancione, partenza a rilento per le attività. Paura e incertezza frenano il commercio La Campania e il Sannio sono in zona arancione dallo scorso 19 aprile. In questi primi tre giorni, però, le cose non sembrano essere cambiate molto, soprattutto, per quanto riguarda il commercio. Come ...

