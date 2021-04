Riaperture, il Nord “vede” la zona gialla. Il Sud fra zona rossa e arancione. Le prime ipotesi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le regioni del Nord saranno quasi tutte in zona gialla, mentre quelle meridionali e le isole si troveranno in zona rossa e arancione. Un’Italia ancora divisa in due, dunque, ma a parti invertite rispetto allo scorso anno. Potrebbe essere questa la mappa dell’Italia da lunedì 26 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le regioni delsaranno quasi tutte in, mentre quelle meridionali e le isole si troveranno in. Un’Italia ancora divisa in due, dunque, ma a parti invertite rispetto allo scorso anno. Potrebbe essere questa la mappa dell’Italia da lunedì 26 aprile. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Nord Covid, Zaia: 'Ristoranti all'aperto? Nel centronord fa freddo, riaperture più difficili' In alcune città del nord e del centro 'è difficile riaprire i ristoranti solo all'aperto', 'non c'è nessuno che ha il coraggio di dire che qua fa freddo?'. A dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando le ...

Riaperture, il Nord “vede” la zona gialla. Il Sud fra zona rossa e arancione. Le prime ipotesi Orizzonte Scuola Scontro sul coprifuoco, primo strappo nel governo In Consiglio dei ministri scontro sul coprifuoco, che resta fissato dalle 22 alle 5. La riunione che ha licenziato il decreto sulle riaperture si è svolta in un clima molto teso e ha fatto registrare ...

Aprire solo all'aperto? Un far west. Tavolini anche sugli alberi pur di lavorare I ristoratori di tutta Italia commentano negativamente la scelta di aprire solo all'aperto, in zona gialla a pranzo e a cena i locali. Tanti i difetti, tra le condizioni meteo e gli effettivi spazi ut ...

