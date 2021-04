Riaperture, Gelmini: “Più di 11 regioni verso il giallo. Coprifuoco? Ascoltato il Cts, sarà tolto per gradi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torna la zona gialla in Italia con le Riaperture del 26 aprile (qui il calendario con le date) e saranno più di 11 regioni a cambiare fascia. Lo spiega la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervenuta a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Questo ci rallegra – ha aggiunto – perché significa che c’è una riduzione dei contagi, dell’occupazione delle terapie intensive e che l’Rt è stabilmente sotto l’1, ma non è un liberi tutti, lo ribadisco perché abbiamo già commesso errori in buona fede in passato, passando da ondata all’altra”. A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid che regolerà la riapertura del Paese a partire dal 26 aprile, atteso in Consiglio dei ministri alle 17, sono ancora ampie le distanze tra il governo e le regioni sulle misure da adottare. Il principale oggetto della contesa è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torna la zona gialla in Italia con ledel 26 aprile (qui il calendario con le date) e saranno più di 11a cambiare fascia. Lo spiega la ministra degli Affari regionali Mariastella, intervenuta a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Questo ci rallegra – ha aggiunto – perché significa che c’è una riduzione dei contagi, dell’occupazione delle terapie intensive e che l’Rt è stabilmente sotto l’1, ma non è un liberi tutti, lo ribadisco perché abbiamo già commesso errori in buona fede in passato, passando da ondata all’altra”. A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid che regolerà la riapertura del Paese a partire dal 26 aprile, atteso in Consiglio dei ministri alle 17, sono ancora ampie le distanze tra il governo e lesulle misure da adottare. Il principale oggetto della contesa è ...

