Riaperture, Gelmini: “11 regioni verso il giallo. Coprifuoco? Ascoltato il Cts, sarà tolto per gradi”. Fedriga insiste: “Va spostato alle 23” (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid che regolerà la riapertura del Paese a partire dal 26 aprile, sono ancora ampie le distanze tra il governo e le regioni sulle misure da adottare. La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervenuta a ‘Non stop news‘ su Rtl 102.5, ha spiegato che il principale oggetto della contesa – il Coprifuoco – rimarrà alle ore 22 “perché abbiamo Ascoltato il Cts“. L’esecutivo, spiega, “è fiducioso che i comportamenti corretti ci porteranno a passare dalle 22 alle 23, poi alle 24 per poi toglierlo, ma non mi sento di dare tempi”. I governatori, invece, a partire da Massimiliano Fedriga e Stefano Bonaccini, continuano a chiedere che sia spostato sin da subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid che regolerà la riapertura del Paese a partire dal 26 aprile, sono ancora ampie le distanze tra il governo e lesulle misure da adottare. La ministra degli Affari regionali Mariastella, intervenuta a ‘Non stop news‘ su Rtl 102.5, ha spiegato che il principale oggetto della contesa – il– rimarràore 22 “perché abbiamoil Cts“. L’esecutivo, spiega, “è fiducioso che i comportamenti corretti ci porteranno a passare d2223, poi24 per poi toglierlo, ma non mi sento di dare tempi”. I governatori, invece, a partire da Massimilianoe Stefano Bonaccini, continuano a chiedere che siasin da subito ...

